12 июня 2024, 11:26
Брошенную в Петрозаводске собаку волонтеры отдали на передержку
Зоозащитники хотят наказать хозяйку за то, что она оставила питомца на 12 часов
10 июня около 9 часов утра к подъезду дома по улице Горького, 21-Б женщина привязала за короткий поводок собаку и ушла. Собака просидела привязанной около 12 часов, сообщается в группе "Подслушано в ПТЗ".
"На камере видеонаблюдения этот недопоступок зафиксирован! Очень просим всех неравнодушных людей присмотреться, возможно вы узнаете собачку или того человека, который ее оставил!",
- пишут зоозащитники.
Волонтеры уточняют, что на данный момент собака находится на передержке. Но им хотелось бы наказать личность, которая так поступила с животным. // Фото: "Подслушано в ПТЗ".