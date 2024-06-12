Брошенную в Петрозаводске собаку волонтеры отдали на передержку

10 июня около 9 часов утра к подъезду дома по улице Горького, 21-Б женщина привязала за короткий поводок собаку и ушла. Собака просидела привязанной около 12 часов, сообщается в группе "Подслушано в ПТЗ".

"На камере видеонаблюдения этот недопоступок зафиксирован! Очень просим всех неравнодушных людей присмотреться, возможно вы узнаете собачку или того человека, который ее оставил!",

- пишут зоозащитники.

Волонтеры уточняют, что на данный момент собака находится на передержке. Но им хотелось бы наказать личность, которая так поступила с животным. // Фото: "Подслушано в ПТЗ".