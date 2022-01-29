Взрывной рост заражений ковидом фиксируют в Карелии

На 29 января в Карелии зарегистрировано уже 97530 инфицированных коронавирусом, в том числе 11767 детей.

За прошедшие сутки выявили 661 инфицированного, 83 – это дети, 641 – непривитые.

В ковидных стационарах получают лечение 744 пациента, в состоянии средней тяжести находятся 620 человек, в тяжелом – 60, никто не вакцинирован.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 92679 человек, за последние сутки – 670.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унесл жизни 1308 человек. // Фото: Excellentcc/Pixabay.com