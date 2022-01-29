В Фонде капремонта Карелии сменился руководитель

На днях у Фонда капитального ремонта Карелии поменялся руководитель. Минстрой назначил нового 24 января, сообщили на сайте организации.

К своим обязанностям Александр Евстифеев приступил 27 января. Он стал исполняющим обязанности гендиректора Фонда.

Напомним, в этом году в Карелии должны отремонтировать примерно 100 построенных в 50-е годы домов.

На счетах Фонда капитального ремонта 5,8 миллиарда рублей. Фонд неоднократно упрекали в том, что собранные с населения средства не расходовались.

В правительстве объясняли, что это было вызвано долгой процедурой исключения из программы капремонта аварийных домов. В результате за несколько лет были признаны аварийными две тысячи домов. // Фото: Google.com