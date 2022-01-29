Страшный антирекорд по убыли населения поставила Россия

В прошлом году естественная убыль россиян достигла 1,04 миллиона человек. Такие цифры зафиксированы впервые в истории современной России, пишет РБК. В Карелии тоже огромная смертность, население катастрофически убывает.

Что касается общих данных по стране, впервые показатели приближались к подобному уровню в 2000 году. Главной причиной избыточной смертности стала пандемия коронавируса.

На 1 января этого года численность населения страны снизилась на 693 тысячи человек за год и составила 145,478 миллиона. Это предварительная оценка Росстата на 28 января.

В прошлый раз максимум по убыли фиксировали в 2002 году - умерло 686 тысяч человек. Убыль населения в России фиксируют четвертый год подряд. За это время нас стало меньше на 1,4 миллиона.

Такой высокий уровень убыли в прошлом году связан в первую очередь со сверхсмертностью от коронавируса. Причем и в виде прямых причин, и сопутствующих заболеваний.

В Карелии тоже все неблагополучно. Судя по цифрам, опубликованным Карелиястат, республика переживает демографическую катастрофу. За 9 месяцев прошлого года убыль населения увеличилась в 1,7 раза. // Фото: Henrix_photos/Pixabay.com