«Дежурный по городу» проверил самые популярные катки Петрозаводска

Одним из самых любимых зимних развлечений петрозаводчан всегда было катание на коньках — и до революции, и в советские годы, и в наши дни.

Сегодня мы расскажем, где в Петрозаводске можно бесплатно покататься. И не просто расскажем, а сами протестируем главные ледовые площадки карельской столицы.

Подробности — в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу».