28 января 2022, 22:19
«Дежурный по городу» проверил самые популярные катки Петрозаводска
Этот выпуск нашей традиционной видеорубрики мы решили назвать «Дежурный по каткам»
Одним из самых любимых зимних развлечений петрозаводчан всегда было катание на коньках — и до революции, и в советские годы, и в наши дни.
Сегодня мы расскажем, где в Петрозаводске можно бесплатно покататься. И не просто расскажем, а сами протестируем главные ледовые площадки карельской столицы.
Подробности — в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу».