Депутат рассказал, как в мэрии «решали» вопросы с бизнесменами

Текст: Георгий Чентемиров

Депутат Петросовета Павел Петров рассказал в суде, как предприниматель Илья Лозовик добивался ввода в эксплуатацию построенного здания медицинского центра в карельской столице. Решить вопрос удалось только после обращения к спикеру городского совета, после чего бизнесмен заплатил полмиллиона в фонд городского отделения партии “Единая Россия”.

Детали истории, произошедшей в 2018 году, Павел Петров сообщил на судебном заседании по делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. По словам Петрова, Илья Лозовик обратился к нему за помощью от отчаяния.

— Они строили детскую клинику рядом с “Костной клиникой”. И администрация города препятствовала вводу в эксплуатацию, постоянно препоны ставили. Осенью 2018 года он мне сказал, что сил уже нет. Здание построено, сделано, а ему говорили — недострой. Докапывались до того, что на самом деле было сделано. И он попросил меня переговорить с администрацией, как-то помочь, — сообщил Павел Петров.

Вместо того чтобы говорить с чиновниками, депутат отправился к своему коллеге — спикеру Геннадию Боднарчуку.

— Встретились с Геннадием Павловичем, я рассказал ему всю ситуацию. Он сказал, что выяснит. Потом мы снова встретились, и он говорит: там типа не достроено, ему так сказали, — вспоминал свидетель. Петров пояснил: на самом деле объект был полностью готов, в чем он убедился лично, а потом убедил Боднарчука.

— Говорю: сейчас люди до отчаяния дойдут. Он говорит, хорошо, я тебя услышал, буду узнавать дальше, — рассказал депутат.

После этого здание удалось все же ввести в эксплуатацию.

— Геннадий Павлович сказал документы все привести в порядок, и всё будет нормально, — пояснил Павел Петров.

Параллельно городское отделение “Единой России”, возглавляемое Боднарчуком, занялось созданием своего собственного Фонда и оборудованием офиса. И Лозовику предложили поддержать эту инициативу финансово.

"Помещение [для офиса] досталось в ушатанном состоянии. Требовалось отремонтировать фасады, внутри. Обсуждали вопрос с возможностью привлечь коммерческие структуры на помощь… Ну мы поприкидывали, около пятисот тысяч — это минимум было. Я встретился [с Лозовиком], говорю: можешь помочь? Он сказал — если фонд партийный, то не вопрос".

Депутат рассказал, что спонсорскую помощь бизнесмен оказал уже после ввода объекта в эксплуатацию, причем о деньгах напомнил сам.

— Потом обсуждался вопрос, чтобы Илья Лозовик тоже вступил в "Единую Россию" и баллотировался, — закончил Петров.

Государственный обвинитель поинтересовался, почему коммерсант решал свои проблемы через Петросовет, а не через администрацию, в полномочиях которой находятся эти вопросы.

"Если администрация ставит препоны, нет смысла спрашивать администрацию, которая ставит препоны… То есть у него там белое, допустим, а им кажется, что это красное. Мне идти в администрацию, которая ставит препоны… Мне было проще подойти как председателю горсовета. Чтобы он там с главой города переговорил на эту тему",

— объяснил Петров.

Обвинитель поинтересовался, насколько велико было влияние Боднарчука, если именно его вмешательство помогло сдвинуть дело с мертвой точки.

— Администрация помогала горсовету, горсовет в некоторых вопросах шел навстречу администрации, — ответил депутат.

Подсудимый объяснил, что решение проблем через Петросовет была абсолютно обычным делом.

— Практика, когда граждане обращаются к депутатам, а депутат — к председателю горсовета, это нормальная практика. Обращаются любые граждане с любой проблематикой. Конечно, городской совет, защищая интересы избирателей, участвовал в процессе, указывая администрации, что они затягивают сроки, не принимают социальные объекты, — сказал Геннадий Боднарчук.

Адвокат Михаил Ямчитский поинтересовался, часто ли предприниматели оказывали спонсорскую помощь партии. Петров ответил утвердительно. Подсудимый, в свою очередь, указал на то, что помещения, отремонтированные на спонсорские деньги, принадлежат администрации города.

В конце допроса государственный обвинитель задал уточняющий вопрос: когда все-таки Лозовскому предложили поделиться с партией — до ввода медцентра в эксплуатацию или после? Петров ответил, что предложение было сделано до решения вопроса. Тогда адвокат спросил, мог ли предприниматель в итоге не перечислять деньги? Петров ответил, что мог.

Напомним, Геннадия Боднарчука обвиняют в получении взяток за содействие бизнесменам в вопросах, связанных с градостроительной деятельностью. Также ему инкриминируют незаконное получение компенсаций за поездки на партийные мероприятия.