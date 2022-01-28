Любарский признал, что 27 миллионов не хватит, чтобы вывезти весь снег

На вывоз снега в Петрозаводске были выделены дополнительные деньги. Однако, как сегодня сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский, выделенные из резервного фонда «снежные» средства городского бюджета уже на исходе.

Городу обещали помочь республиканские власти. Чтобы столица Карелии совсем не утонула в снегу, губернатор поручил выделить из резервного фонда 27 миллионов. Соответственно, вывозить снег продолжат за эти деньги. Но, как признал Любарский, даже этих средств не хватит, чтобы убрать весь скопившийся с начала зимы снег.

«Несмотря на то, что выделенные из резервного фонда «снежные» средства городского бюджета на исходе, вывозка продолжится. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова городу будут выделены почти 27 миллионов из резервного фонда республиканского правительства для оплаты вывозки. Надо понимать, что и этих объемов не хватит для уборки всего снега, но ключевые магистрали удастся разгрузить для обеспечения проезда и парковки транспорта»,

- написал сити-менеджер.

При этом, как Петрозаводску выходить из снежного коллапса, мэр не уточнил. Но, видимо, жителям, дома которых находятся не в зоне «ключевых магистралей», придется справляться своими силами. Как быть водителям «скорых», мусоровозов, водовозок и даже пожарных машин, которые застревают и буксуют во дворах города, тоже не совсем ясно. Всем остальным жителям столицы, видимо, просто придется ждать весны и надеяться, что сильных снегопадов на город больше не обрушится. (фото скриншот видео)