Водовозка застряла в снежной каше в Соломенном

Городские власти вместе с дорожниками никак не могут справиться с последствиями снегопадов, а страдают от такой работы петрозаводане.

15 декабря жители Соломенного остались без воды. Водовозка не смогла проехать и увязла в снежной каше на улице Тимоскайнена, 4. Выбраться из снежного плена машине помогли неравнодушие автомобилисты, но график подвоза воды оказался сорван, сообщили в «ПКС-Водоканал». В компании сообщили, что воду не подвезли жителям по нескольким адресам: Петрозаводское шоссе, 17, 21; улицам Тимоскайнена, 2, 4; Скалистая, 50, 52; 9 января, 14, 39, 41, 68; Революционная, 26.

В четверг водовозка сможет выехать в Соломенное только после того, как будет убран снег на дорогах, добавили в компании. (фото pixabay.com, 14398)