Взрыв на железной дороге в Брянской области – вагоны сошли с путей

ЧП в Брянской области произошло 2 мая. Около станции Снежетьская сработало взрывное устройство, с путей сошли локомотив и около 20 вагонов грузового поезда, передает РБК. Взрыв подтвердил глава области Александр Богомаз. Пострадавших нет, открытого горения также нет. На месте подрыва железнодорожного полотна работали криминалисты и следователи.

«В 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда»,

- приводит РБК сообщение РЖД.

После ЧП было открыто автобусное сообщение. Поезда не могут преодолевать участок путей Снежетьская — Белые Берега. Отрезок задействован в движении пассажирских поездов между Брянском и Орлом.

Напомним, 1 мая в Брянской области локомотив и семь вагонов сошли с рельсов после взрыва. Инцидент случился на 136-м километре путей Брянск-Унеча. Сейчас движение поездов там приостановили. // фото скриншот видео СКР