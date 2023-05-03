Житель Карелии обманул приставов и попал под уголовную статью

58-летний житель Кондопожского района обвиняется в коммерческом подкупе.

С мая по июль 2019 года обвиняемый выполнял управленческие функции в коммерческой организации в Кондопоге. Как считают в прокуратуре, за вознаграждение он предложил местному жителю, направленному уголовно-исполнительной инспекцией отбывать неоплачиваемые обязательные работы по приговору суда, проставить часы работы в табеле.

В итоге направленный на обязательные работы подарил «управленцу» электроинструмент стоимостью более 10 тысяч рублей. Кондопожанин направил в службу судебных приставов недостоверные сведения о том, что мужчина все отработал. В итоге формально гражданин отбыл наказание, после чего его сняли с соответствующего учета.

Уголовное дело в отношении 58-летнего кондопожанина направили на рассмотрение в суд. // фото unsplash.com