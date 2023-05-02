Девочка пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске пропала Анастасия Каптюк 2010 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Днем 2 мая девочка ушла из дома в районе Октябрьского проспекта, с тех пор с ней нет никакой связи.

На вид пропавшей 15-16 лет, рост - около 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в одежду и обувь черного цвета: водолазка, штаны, кроссовки. При себе имелась черная сумка через плечо.

Всех, кто видел ребенка, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 911 402 49 26, 8 8142 739 154. // Фото МВД по РК