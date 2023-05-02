02 мая 2023, 20:39
Женщина пострадала в перевернувшемся автомобиле в Карелии
Автоледи госпитализирована после ДТП в Суоярвском районе
В Суоярвском районе утром 30 апреля произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в 7:25 на дороге Пийтсиекского лесничества. 38-летняя женщина - водитель автомобиля Audi - не учла дорожные условия, транспортное средство занесло, оно перевернулось.
В результате аварии автоледи получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГИБДД Карелии