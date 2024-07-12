Взрыв и пожар произошли на ГЭС в Карелии

Днем 11 июля на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии на Маткожненской ГЭС в поселке Сосновец. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому округу.

Пожару был присвоен ранг 1-бис. На место выехали четыре автоцистерны. Выяснилось, что на территории ГЭС произошло короткое замыкание в трансформаторе с последующим взрывом. Выброшенное масло горело на площади 35 квадратных метров. Также частично горел второй трансформатор и сердечник с обмоткой взорвавшегося трансформатора.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося выясняются. // Фото ОПС по Беломорскому округу