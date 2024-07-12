Режим повышенной готовности введен в одном из районов Карелии

В Медвежьегорском районе введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает паблик администрации района.

По данным источника, сегодня в 8 часов утра поступило сообщение о пожаре на районном полигоне ТБО. Прибывший на место отряд противопожарной службы ликвидировал очаги открытого горения. Проведена работа по недопущению перехода огня на лес.

В администрации района в 16:30 прошло экстренное заседание оперативного штаба. Принято решение организовать и провести работы по окончательной ликвидации пожара на полигоне. // Фото администрации Медвежьегорского района