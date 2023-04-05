05 апреля 2023, 12:16
Происшествия

Взорвавшееся колесо «уложило» самосвал на спину на трассе в Карелии

Травмы в Беломорском районе получил 61-летний водитель

Жесткая авария произошла ночью 4 апреля на севере Карелии. Самосвал Shacman опрокинулся в Беломорском районе около трех часов ночи.

Предварительно установлено, что у грузовика на ходу разорвало заднее колесо. 61-летний водитель не смог удержать транспортное средство на трассе, самосвал нырнул в кювет и опрокинулся. Травмы получил водитель. // фото ГИБДД Карелии

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новости Карелии
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авария