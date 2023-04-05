Взорвавшееся колесо «уложило» самосвал на спину на трассе в Карелии

Жесткая авария произошла ночью 4 апреля на севере Карелии. Самосвал Shacman опрокинулся в Беломорском районе около трех часов ночи.

Предварительно установлено, что у грузовика на ходу разорвало заднее колесо. 61-летний водитель не смог удержать транспортное средство на трассе, самосвал нырнул в кювет и опрокинулся. Травмы получил водитель. // фото ГИБДД Карелии