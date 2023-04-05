Мошенники научились обманывать клиентов петрозаводских автосервисов

Еще в феврале полиция Карелии призывала местных жителей к бдительности в связи с новой уловкой дистанционных аферистов. Злоумышленники представляются работниками автосервиса и требуют переводить деньги за ремонт и запчасти. Тогда на новую уловку попался 48-летний клиент автомастерской. Сегодня стражи порядка рассказали о еще одном аналогичном случае.

65-летний водитель отвез машину в мастерскую, а после звонка лжеменеджера перевел за ремонт 4300 рублей. Обман раскрылся, когда мужчина приехал забирать свое авто.

Также мошенники обманули швею, которая продавала в интернете сумку ручной работы. Клиент прислал 20-летней девушке ссылку на страницу в интернете для оформления доставки. Швея ввела реквизиты карты и лишилась 34 тысяч рублей. // фото freepik.com