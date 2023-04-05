Строительные клещи, женское белье и кофе пытались пронести мимо кассы

Днем во вторник, 4 апреля, в строительном магазине в Петрозаводске сработал сигнал тревоги. Персонал засек мужчину, который вынес через кассу строительные клещи и не оплатил, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Позднее группа задержания выехала в один из гипермаркетов города. Там 21-летняя девушка прошла не оплатила нижнее белье, конфеты и косметику.

За помощью к росгвардейцам также обратились работники сетевого магазина в Кондопоге. Двое молодых людей попытались совершить кражу молочной продукции.

Днем ранее в Сегеже мужчина вышел из магазина с двумя пачками кофе. Всех нарушителей доставили в полицию. Сумма ущерба в целом составила около 5 тысяч рублей. // фото: Росгвардия