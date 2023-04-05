05 апреля 2023, 11:33
Пропавшую 26 марта в Петрозаводске девочку нашли
Полиция завершила розыск Дарьи Александровой
Завершились поиски пропавшей в карельской столице школьницы. Дарья Александрова жива, она вернулась домой, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Неравнодушных горожан уведомили, что искать девочку 2007 года рождения больше не надо. Объявление о ее розыске публиковали 4 апреля, во вторник.
Напомним, Дарья Александрова пропала 26 марта. Она ушла из социального учреждения в микрорайоне Ключевая.