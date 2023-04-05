Пропавшую 26 марта в Петрозаводске девочку нашли

Завершились поиски пропавшей в карельской столице школьницы. Дарья Александрова жива, она вернулась домой, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Неравнодушных горожан уведомили, что искать девочку 2007 года рождения больше не надо. Объявление о ее розыске публиковали 4 апреля, во вторник.

Напомним, Дарья Александрова пропала 26 марта. Она ушла из социального учреждения в микрорайоне Ключевая.