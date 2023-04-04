Школьницу в Петрозаводске не могут найти с 26 марта

Дарья Михайловна Александрова пропала в Петрозаводске 26 марта. Она ушла из соцучреждения в микрорайоне «Ключевая», сообщили в МВД Карелии.

Девушка родилась в 2007 году, на вид ей 16 лет. Она худощавая, рост 160-170 сантиметров.

Была одета в укороченный пуховик бежевого цвета, темные джинсы и черные ботинки.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении или видевших девушку в последнее время, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 534 25 72, 8 920 017 60 45 или 8 8142 73 92 40. // фото: МВД Карелии