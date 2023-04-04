04 апреля 2023, 10:30
Лось погиб на железной дороге в Карелии, поезда остались в графике
Пассажирский поезд, следовавший из Петрозаводска в Москву, насмерть сбил лося
Пассажирский поезд сообщением Петрозаводск-Москва сбил лося в Сортавальском районе. Травмы для животного оказались смертельными, сохатый погиб.
Инцидент случился на перегоне станций Кааламо-Маткаселька в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе транспортной полиции. На графике движения поездов на этом участке железной дороги происшествие не отразилось.
Транспортные полицейские проводят проверку. // фото unsplash.com