04 апреля 2023, 10:30
Происшествия

Лось погиб на железной дороге в Карелии, поезда остались в графике

Пассажирский поезд, следовавший из Петрозаводска в Москву, насмерть сбил лося

Пассажирский поезд сообщением Петрозаводск-Москва сбил лося в Сортавальском районе. Травмы для животного оказались смертельными, сохатый погиб.

Инцидент случился на перегоне станций Кааламо-Маткаселька в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе транспортной полиции. На графике движения поездов на этом участке железной дороги происшествие не отразилось.

Транспортные полицейские проводят проверку. // фото unsplash.com

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