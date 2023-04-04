Выяснились подробности страшного ДТП с погибшим спасателем

О подробностях смертельной аварии на трассе Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – Госграница» рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Это ДТП случилось на 180-м километре автодороги в 18:20.

Напомним, ранее мы сообщали, что погиб сотрудник республиканской поисково-спасательной службы. Как выяснилось, пострадали и пассажиры «УАЗ Патриот» - 27-летний, 33-летний и 41-летний мужчины.

Несчастье произошло примерно в 10 километрах от Костомукши. УАЗ двигался с прицепом в составе колонны автомобилей. Согласно предварительным данным, 43-летний водитель не справился с управлением, прицеп занесло.

В результате произошло столкновение с двигающимся в попутном направлении КАМАЗом. // фото: unsplash.com