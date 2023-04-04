Сотрудник карельской поисково-спасательной службы погиб в ДТП

Авария со смертельным исходом произошла около семи часов вечера 3 апреля на севере Карелии. Участниками дорожного происшествия стали автомобили МЧС и поисково-спасательной службы.

На трассе «Кочкома-Госграница» столкнулись КамАЗ и внедорожник «УАЗ Патриот».

В результате аварии погиб 42-летний мужчина, находившийся в «Патриоте». Погибший был сотрудником республиканской поисково-спасательной службы, сообщили «Петрозаводск говорит» в региональном МЧС. // фото unsplash.com