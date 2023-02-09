Жителей Карелии предупредили о новом способе обмана

В полиции Карелии рассказали о новом способе обмана. В одном случае мошенникам удалось разжиться деньгами, а в другом бдительная петрозаводчанка разговор прервала.

48-летний мужчина сдал свою машину в ремонт в мастерскую, услугами которой ранее пользовался. Материалы клиент привез свои. Забрать машину ему предложили через несколько часов, тогда и оплатить выполненную работу. Стоимость услуг предварительно оценили в три тысячи рублей.

После этого мужчине стали поступать звонки. Неизвестный требовал заплатить за работу 3500 рублей и отправил мужчине реквизиты банковского счета. После этого звонили еще раз с требованием доплатить за различные услуги. В итоге сумма превысила 17 тысяч рублей, рассказали в полиции. В условленное время с петрозаводчанином связался мастер, выполнявший ремонт, и пригласил забирать машину. Тут-то и выяснилось, что никакой дополнительный ремонт не производился, а деньги с клиента работники автосервиса не требовали.

В аналогичную ситуацию попала 46-летняя автолюбительница, сдавшая машину в ремонт в другой автосервис. Ей позвонил якобы мастер и требовал перевести почти 20 тысяч рублей на покупку запчастей. Женщина разговор прекратила и перезвонила в автомастерскую. Ей сообщили, что платить нужно только через кассу. Позднее выяснилось, что в автомастерскую звонил неизвестный, который представился мужем клиентки, он уточнял характер работ и стоимость услуг.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По заявлениям проводятся проверки. // фото: unsplash.com