Хулиганы испортили торжество в одном из кафе в Петрозаводске

В среду в Петрозаводске сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили тревожный сигнал из заведения общепита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики прибыли в кафе, в котором случилось ЧП. Администратор заведения рассказал, что у них проводился корпоратив. В это время в заведение зашли двое молодых людей и сели за столик. Сотрудники объяснили им, что кафе закрыто, и попросили покинуть помещение. Однако мужчины повели себя агрессивно. В итоге у них случился конфликт с гостями и персоналом, со скандалом они ушли, при этом разбили стеклянную дверь.

Позже дебоширы вернулись на место происшествия и были задержаны росгвардейцами. Выяснилось, что один из хулиганов - 25-летний житель Санкт-Петербурга. Личность второго нарушителя спокойствия не раскрывается. // Фото Росгвардии