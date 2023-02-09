Жительница Карелии доверилась подруге и осталась без денег

В полицию Медвежьегорска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с ее счета пропали 55 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 40-летняя подруга потерпевшей. Она призналась в краже. Выяснилось, что женщины выпивали в компании, и заявительница несколько раз давала приятельнице свою банковскую карту, а затем уснула. Злоумышленница воспользовалась ситуацией и сняла крупную сумму со счета подруги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб частично возмещен. // Фото: unsplash.com