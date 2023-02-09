Двенадцать человек погибли в Карелии за месяц из-за опасных обгонов

В январе в Карелии из-за выезда на встречную полосу произошло восемь дорожных аварий. В этих происшествиях погибли 12 человек, еще семеро пострадали. Такую статистику приводит пресс-служба ГИБДД республики.

Каждый день инспекторы пресекают нарушения правил обгона на трассе «Кола». Так, в Пряжинском районе к ответственности привлекли 25-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Поло». Житель Санкт-Петербурга совершил обгон в нарушение требований дорожного знака.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов строго соблюдать ПДД. // Фото: unsplash.com