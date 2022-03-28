Вызовы резервистов в военкоматы минобороны проводить не собирается

Телефонные звонки россиянам с требованиями явиться в военкоматы являются фейками. Об этом сообщил официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, пишет lenta.ru.

По его словам, в последние дни гражданам России поступало много фейковых телефонных звонков, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат. При этом, как отметил Конашенков, они являются провокацией иностранных спецслужб и осуществляются с территории Украины.

Генерал-майор заверил, что министерство обороны не проводит и не собирается проводить вызовы в военкоматы российских граждан, пребывающих в запасе. Фото: discover24.ru.