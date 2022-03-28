Жители Карелии просят изменить правила рыболовства

Речь о требующихся переменах в морском рыбном промысле зашла на встрече представителей законодательной и исполнительной ветвей власти с местными жителями Беломорского района. На встрече обсуждались изменения в Правила рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна и комплексная поддержка предпринимательства, связанного с морским промыслом на Белом море, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Так, жители села Вирма попросили изменить действующие нормы – увеличить допустимые размеры ячеи в рыболовных сетях при ловле камбалы. Сейчас разрешенный размер составляет не более 35 мм. Таким образом, в сети попадает мелкая рыба.

Депутат пообещал вынести обсуждение вопроса на Общественный совет при Росрыболовстве. Привлечение молодых - еще одна поднятая тема. Необходимо расширить меры поддержки местных предпринимателей, ввести компенсации рыболовным предприятиям, которые трудоустроят подростков.

«Долгий период запрета любительского сетного лова рыбы на Белом море не способствовал увеличению количества молодых людей, обученных промыслу. Сейчас, когда восстановлены правовые условия, мы должны поднять престиж этой профессии, простимулировать местные колхозы и предпринимателей к привлечению подростков к оплачиваемым простейшим процессам», - отметил вице-спикер парламента.

Парламентарий напомнил, что для решения кадрового вопроса в Карелии реализуется программа субсидирования занятости населения, региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Но, а для развития отрасли в республике необходимо проводить системную работу, в том числе с кадрами. Фото: pixabay.com/ru.