75 нарушений выявлено во дворах Петрозаводска за неделю

За минувшую неделю специалисты «Службы заказчика» проверили 253 МКД Петрозаводска, рассказали в пресс-службе администрации города. В ходе проверок было выявлено 75 нарушений, более 20 из которых касаются уборки снега, очистки кровель и посыпки дворов. Еще более 50 нарушений были связаны с содержанием систем водо- и электроснабжения, а также канализации.

Управляющим компаниям направили уведомления об устранении нарушений. В противном случае информацию передадут в Госкомитет Карелии по жилнадзору, после чего следует ожидать уже административного воздействия.

Сообщить о нарушениях при уборке дворов жители респуликанской столицы могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051. Фото: petrozavodsk-mo.ru.