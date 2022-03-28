28 марта 2022, 20:08
Тарифы на ЖКХ выше запланированного обещают не увеличивать
Оплата коммунальных услуг изменяется один раз в год
В России тарифы на жилищно-коммунальные услуги не планируется увеличивать выше запланированного уровня, сообщил tass.ru министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Индексация тарифов производится один раз в год – 1 июля, что зафиксировано в постановлениях правительства, напомнил министр.
Он также пояснил, что отрабатываются разные сценарии, но, несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит. Фото: pixabay.com/ru.