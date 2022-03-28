Тарифы на ЖКХ выше запланированного обещают не увеличивать

В России тарифы на жилищно-коммунальные услуги не планируется увеличивать выше запланированного уровня, сообщил tass.ru министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Индексация тарифов производится один раз в год – 1 июля, что зафиксировано в постановлениях правительства, напомнил министр.

Он также пояснил, что отрабатываются разные сценарии, но, несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит. Фото: pixabay.com/ru.