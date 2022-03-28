На городских клумбах жителям Петрозаводска предлагают высадить цветы

Жителям Петрозаводска предлагают воплотить свои цветочные идеи и оформить общественную территорию, приняв участие в конкурсе «Городские цветочные фантазии», сообщили в пресс-службе администрации.

Эскизы и дизайн-проекты от садоводов-любителей принимаются до 30 апреля. Площадкой для воплощения идей выбран зеленый участок, расположенный в районе пересечения улиц Лыжной и Ровио.

«Для подготовки эскиза необходимо использовать цветочную рассаду согласно конкурсному перечню однолетних растений. На выбор предложены тагетесы, сальвия, пепельник, бегонии, петуньи, лобелии, агератум. Особое внимание также стоит обратить на то, что площадь территории должна быть не менее 70 кв.м.», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Конкурсные работы можно выполнить в любой технике рисования - вручную или с использованием современных технологий. Приветствуется тематика истории Петрозаводска и России. Стоит отметить, что рассаду необходимо вырастить самостоятельно до 31 мая. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации. Фото: pixabay.com/ru.