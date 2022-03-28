Глава Карелии поручил министрам с утра мониторить обращения жителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение министрам и руководителям ведомств начинать рабочий день с анализа обращений граждан, который готовит Центр управления регионом Республики Карелия. Об этом глава заявил на встрече с руководством и сотрудниками ЦУР.

Напомним, ЦУР Карелии был создан в ноябре 2020 года, и за это время отработал механизмы взаимодействия республиканской и муниципальной власти с гражданами в сети Интернет.

Во время визита в ЦУР Глава республики оценил работу системы «Инцидент Менеджмент», которая фиксирует жалобы и обращения граждан, оставленные в соцсетях. Все они попадают на тепловую карту Центра управления регионом, что позволяет систематизировать проблемы, волнующие жителей республики. Сотрудники Центра управления регионом обрабатывают сообщения и передают в ответственные организации – министерства и муниципалитеты.

«Мы мониторим весь массив обращений граждан и ведем работу по каждому из них. ЦУР добивается, чтобы каждое обращение были получены ответы и контролирует качество этих ответов, – пояснила руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова. – До открытия Центра управления регионом среднее время ответа составляло 7 часов 23 минуты, сейчас оно не превышает трех с половиной часов».

В 2021 году через ЦУР Карелии прошло почти 80 тысяч обращений граждан. В марте 2022 года республика находится на восьмом месте среди российских регионов по количеству обращений, поступивших через Интернет.

«Необходимо, чтобы все министры и главы районов начинали рабочий день с картины обращений граждан и анализа ситуации, – отметил Артур Парфенчиков. – Мы должны понимать, какое министерство быстрее отвечает, какое отвечает эффективнее и работает на опережение. И то же самое касается муниципалитетов. Рейтинг – это инструмент движения вперед. Если кто-то из министров видит, что его организация в отстающих, значит, надо как-то реагировать».

Ответами на обращения работа Центра управления регионом не ограничивается. ЦУР мониторит и анализирует все информационное поле республики, проводит социологические онлайн-исследования. Эта информация помогает республиканской власти принимать решения с учетом потребностей жителей республики.

«Есть точечные проблемы, которые после обращения в ЦУР решаются на месте. Но если мы видим, что растет количество обращений по какой-то отдельной теме, то ЦУР анализирует проблему в полном объеме, чтобы помочь власти решить ее на системном уровне, – говорит Мария Лукьянова. – Так было, например, этой зимой с тестированием на коронавирус. Анализ обращений показал, что есть запрос на тесты, которые можно сделать быстро и за доступные деньги. На основании аналитики ЦУР было принято решение об открытии доступных пунктов экспресс-тестирования».

Фото: https://vk.com/aparfenchikov.