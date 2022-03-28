Названы первые имена победителей конкурса «Zа нами правда»

Проект «Zа нами правда!» подвел промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине. Названы имена 10 победителей, которые в качестве призов получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы с кинофильмами и музыкой. Полный список победителей здесь.

Конкурс на создание патриотического контента продолжается. Впереди – новые 90 призеров.

Кроме того, команда проекта «Zа нами правда!» объявляет еще один конкурс – 30 лучших авторов контента получат фирменный Z-мерч! Футболка и кружка с Z-логотипом, выбранным победителем конкурса. Первые 10 победителей будут награждены Z-мерчем в пятницу, 1 апреля.

"Чтобы принять участие в любом из конкурсов, размещайте картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на нашем сайте и в сообществах проекта «Zа нами правда!» в соцсетях",

– говорится на сайте проекта.

Присоединиться к проекту можно сайте, в «Одноклассниках» и «Вконтакте», а также в Телеграме. Фото: zanamipravda.ru.