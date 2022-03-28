"Поддержка необходима". Бизнесмены рассказали, как им помогает город

В Петрозаводске с 1 по 30 апреля пройдет заявочная кампания на возмещение затрат субъектов малого и среднего бизнеса. Участвовать могут предприниматели, имеющие долги по оплате страховых взносов, зарплаты и налогов не более трех тысяч рублей. Бизнесмены смогут претендовать на возмещение части затрат на покупку оборудования, процентов по кредитам, аренду помещений и коммунальные платежи.

О необходимости такой поддержки рассказали руководители компании «Луми», которая занимается производством мороженого и сорбетов. Мороженое изготавливается небольшими партиями. Основные покупатели — «Русекала», «Кижи», вотчина Талви Укко, а также популярные рестораны Петрозаводска. Предприниматели подчеркивают, что их продукт — премиальный, в том числе по цене, поэтому рассчитан большей частью на туристов и в магазинах почти не встречается.

Компания уже получила от администрации Петрозаводска грант в 500 тысяч рублей, который использовали на пополнение оборотных средств. Благодаря этому фирма смогла увеличить количество рабочих мест. Такую же сумму предприятию выдали в качестве компенсации части затрат на покупку оборудования.

Помощь была крайне необходима. Наш бизнес очень сезонный, а содержать его надо круглый год,

— отметил директор по развитию компании «Луми» Василий Ищенко.

Бизнесмены рассказали главе Петрозаводска о своих и планах и связанных с ними потребностях. Так, в существующем помещении предприятию не хватает места, в том числе для хранения продукции, и поэтому планируют искать другое место для производства. Это не так просто: цех должен отвечать многочисленным санитарным требованиям.

Кроме того, на работу сильно влияет ухудшившаяся экономическая ситуация. Предприниматели планировали замену оборудования, чтобы повысить производительность, однако оно взлетело в цене. Пастеризатор и аппарат для шоковой заморозки, сделанные в Италии, стоили порядка трех миллионов рублей; сейчас их можно купить не дешевле семи.

Оборудование импортное, запчасти импортные, не дай бог что случится. Сейчас пытаемся найти ремкомплекты, есть сложности,

— говорят коммерсанты.

Возникают сложности с упаковкой. Стаканчики производятся из импортного картона — его везут из Финляндии, и бизнесменам пришлось сделать запас почти на год. Два месяца назад стаканчик стоил около шести рублей, сейчас он обходится в 12 рублей. Сырье в «Луми» тоже используют импортное — кроме молока, которое покупают на одном из комбинатов Карелии.

Мы столкнулись с удорожанием абсолютно всех ингредиентов: и отечественных, и импортных. Практически все цены выросли в два раза. Что будет с поставками, мы не знаем. Будем ли мы переходить на отечественные ингредиенты? Мы хотим сохранить качество, потому что сейчас разница очень большая: итальянские ингредиенты гораздо лучше,

- говорит Ищенко.

Журналист «ПТЗ говорит» поинтересовался, будут ли скорректированы объемы поддержки с учетом выросших потребностей предпринимателей: легко предположить, что в кризисными явлениями столкнулись не только в «Луми». В мэрии карельской столицы ответили, что ассигнования на поддержку малого и среднего бизнеса в Петрозаводске увеличены: в прошлом году они составляли 115 миллионов рублей, в этом году из региональной казны город на эти цели получит 150 миллионов.

Любая помощь — это лучше, чем ничего. Мы хотели посмотреть, какие у нас возможности поддержать малый и средний бизнес. Поговорили с коллегами, посмотрели, какое оборудование работает, с какими трудностями они сталкиваются. Для перевода на новый уровень производительности нужно менять комплект оборудования. И с точки зрения поиска новой площадки для производства — окажем посильную помощь,

— отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

При этом Любарский сообщил, что многое зависит не только от объема выделяемых средств, но и от правил предоставления мер поддержки. Так, сейчас затраты на покупку оборудования компенсируются только в том случае, если оно новое; однако в условиях санкций покупать импортное оборудование очень дорого, да и не всегда возможно. Мэр Петрозаводска сообщил, что сейчас в органах власти обсуждают возможность скорректировать это правило, позволив получателям субсидий покупать подержанное оборудование.

Все подробности заявочной кампании, актуальные требования и форма заявки в самое ближайшее время будут опубликованы на портале для малого и среднего бизнеса Петрозаводска.