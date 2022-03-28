28 марта 2022, 17:11
Выпускник Речного училища Петрозаводска погиб на Донбассе
Егор Терзи нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота
Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе очередного военнослужащего, связанного с Карелией.
По информации главы республики, при исполнении служебного долга погиб выпускник Речного училища Петрозаводска Егор Терзи. Он нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота.
Губернатор принес соболезнования родным и близким солдата. Фото: pixabay.com/pixel2013, страница Артура Парфенчикова / vk.com