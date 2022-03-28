Выпускник Речного училища Петрозаводска погиб на Донбассе

Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе очередного военнослужащего, связанного с Карелией.

По информации главы республики, при исполнении служебного долга погиб выпускник Речного училища Петрозаводска Егор Терзи. Он нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота.

Губернатор принес соболезнования родным и близким солдата. Фото: pixabay.com/pixel2013, страница Артура Парфенчикова / vk.com