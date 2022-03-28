До 10 апреля финская сторона к себе не пустит

Через пункты пропуска Вяртсиля-Ниирала, Люття-Вартиус Финляндия ограничит пересечение границы до 10 апреля, сообщили в региональном погрануправлении. В ведомстве отметили, что в соответствии с принятым в 1995 году Соглашением запрет не коснеться грузовых перевозок. Кроме того, по согласованию пограничных комиссаров сторон возможны неотложные перевозки пассажиров.

Так, финская стороны обратила внимание на следующие пункты новых требований – в указанный период пересечение границы физлицами будет обеспечено в случае необходимости и при возвращении на родину. При этом отмечается, что в Финляндию могут въезжать из всех стран лица, имеющие справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса одобренной вакциной не позднее, чем за семь суток до прибытия в страну.

В случае возникновения дополнительных вопросов россиянам предлагают обращаться в погрануправление для получения консультации по телефонам 8(8142)790-156, 8(8142)791-404, либо на электронную почту ведомства pu.karelia@fsb.ru. Фото: pixabay.com/ru.