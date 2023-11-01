Выяснилось, когда закроют сезон навигации маломерных судов в Карелии

Сроки завершения навигации для маломерных судов в Карелии утвердили. Постановление республиканского правительства опубликовали в сообществе регионального отделения ГИМС.

В начале текущего месяца закрывается навигация для маломерных судов на водных объектах, не имеющих навигационной обстановки. В части районов навигация закрывается на этой неделе, в остальных – на следующей.

В Медвежьегорском, Муезерском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, Беломорском и Сегежском муниципальных округах, в городе Костомукша навигация закроется 3 ноября.

В Олонецком, Лахденпохском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, Питкярантском и Суоярвском муниципальном округах, городах Петрозаводске и Сортавале навигация закроется 10 ноября. // фото: alexeyzhilkin/ freepik.com