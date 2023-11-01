Петрозаводчан пригласили на работу в мобильную бригаду

«Служба заказчика» расширяет штат и ищет новых сотрудников в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Отмечается, что мобильная бригада, в которую ведется набор работников, выполняет разноплановые задачи по благоустройству города.

«Если в двух словах, то диапазон таков - это и маленькие работы: лавочки отремонтировать или лестницу, граффити закрасить. Но есть и значительные - восстановительные ремонты городских пешеходных мостов, устройство лестничных спусков, укладка брусчатки и прочее», - рассказал директор «Службы заказчика» Андрей Ушаков.

Все желающие могут записаться на собеседование по телефону 89114131000. // Фото «Петрозаводск говорит»