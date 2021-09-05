Выставка расскажет историю самого популярного символа Петрозаводска

В Национальном музее Карелии откроется выставка, посвященная памятнику Петру Первому. Экспозиция, посвященная самому популярному символу города, получила название «Петрозаводский Петр I. Памятник с биографией» (0+). Открытие состоится 9 сентября. Экспозиция предвосхищает грядущий 350-летний юбилей преобразователя России, который отметят в 2022 году.

Идея создания памятника в Петрозаводске была приурочена к 200-летию. Памятник заложили 30 мая 1872 года в центре Круглой площади, которую стали именовать Петровской. Монумент открыли 29 июня 1873 года. Для музея дата тем значимее, что одновременно с открытием памятника был открыт для публики и сам Национальный музей, основанный в 1871 году.

Гости выставки узнают о сложной биографии монумента, его сносе в 1918 году, восстановлении, местах «обитания». Экспозиция будет открыта до 28 ноября. (фото unplaces.ru)