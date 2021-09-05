Фотографию карельского бобра выставили в Дарвиновском музее в Москве

Снимок столичного фотографа Сергея Шанина, сделанный в заповеднике «Кивач», попал на выставку в Москве. Об этом сообщает паблик заповедника «Кивач».

2 сентября в Дарвиновском музее в Москве открылся фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир». Снимки знакомят посетителей с удивительным подводным миром и его обитателями.

В этом году на фестивале впервые открыта отдельная тематическая экспозиция «Водоемы России». На ней представлена фотография, сделанная в Карелии – бобр в норке.

Автор работы в 2020 году впервые приехал в Карелию специально для встречи с бобрами. Теперь снимок подводного фотографа путешествует по российским выставкам. Фотовыставка в Москве будет работать до 5 декабря. (фото vk.com)