Выставка-продажа «Мёд юга России» открылась в Петрозаводске
Медовая выставка – это то место, где можно приобрести натуральный, правильный мёд, собранный на частных пасеках людьми, которые отвечают за качество своего продукта и дорожат репутацией добросовестных пчеловодов.
Выставка «Мёд Юга России» предлагает ценителям уникального природного нектара более 20 сортов меда: липовый, акациевый, гречишный, донник, черноклен, мед диких пчел, расторопша, осот полевой, разнотравье… и многие другие.
Также на выставке можно приобрести полезные и целебные пчелопродукты: пыльцу, пергу, мед в сотах, воск, прополис, настойки и мази.
Все дни на выставке действует суперакция: 4 килограмма цветочного меда - за 1 000 руб.
Богатый набор витаминов, минеральных веществ, органических кислот, ферментов, микроэлементов, противобактериальных веществ делают мёд исключительно полезным для организма человека.
Приходите, пробуйте и выбирайте на свой вкус замечательный, ароматный южный мёд.
Укрепляйте иммунитет с удовольствием!
Выставка «Мёд Юга России» проходит с 23 по 29 Марта (с 10.00 до 19.00) в Экспоцентре на ул. Гоголя, 1
На правах рекламы.