Выставка-продажа «Мёд юга России» открылась в Петрозаводске

Медовая выставка – это то место, где можно приобрести натуральный, правильный мёд, собранный на частных пасеках людьми, которые отвечают за качество своего продукта и дорожат репутацией добросовестных пчеловодов.

Выставка «Мёд Юга России» предлагает ценителям уникального природного нектара более 20 сортов меда: липовый, акациевый, гречишный, донник, черноклен, мед диких пчел, расторопша, осот полевой, разнотравье… и многие другие.

Также на выставке можно приобрести полезные и целебные пчелопродукты: пыльцу, пергу, мед в сотах, воск, прополис, настойки и мази.

Все дни на выставке действует суперакция: 4 килограмма цветочного меда - за 1 000 руб.

Богатый набор витаминов, минеральных веществ, органических кислот, ферментов, микроэлементов, противобактериальных веществ делают мёд исключительно полезным для организма человека.

Приходите, пробуйте и выбирайте на свой вкус замечательный, ароматный южный мёд.

Укрепляйте иммунитет с удовольствием!

Выставка «Мёд Юга России» проходит с 23 по 29 Марта (с 10.00 до 19.00) в Экспоцентре на ул. Гоголя, 1

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