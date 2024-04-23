Высотный сквер благоустроят в Петрозаводске

В рамках программы «Комфортная городская среда» в Петрозаводске благоустроят Высотный сквер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На общественной территории будет оборудована пешеходная дорожка. Специалисты установят фонари и скамейки, а также организуют парковочные места. Работы начнутся в мае.

Напомним, в этом году по программе будут благоустроены семь объектов. Помимо Высотного сквера это парки Беличий остров, Защитников города, Патриот, Побережный, Фонтаны, а также сквер Попова. // Фото «Петрозаводск говорит»