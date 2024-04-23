В России студенческие билеты планируют перевести в электронный формат

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Об этом стало известно из поста в Telegram-канале Правительства РФ.

Старт эксперимента назначен на 25 апреля 2024 года и продлится до 31 декабря 2025 года.

Пилотный проект пройдет на добровольной основе. В нем могут принять участие студенты колледжей и вузов, ординаторы и аспиранты. Документы, подтверждающие обучение, переведут в электронный вид, после чего они будут доступны по QR-коду в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении.

Перевод студенческих билетов в цифровой формат обеспечит легкий и быстрый доступ к данным, а также предотвратит потерю важного документа. Надеюсь на удачное завершение эксперимента, чтобы внедрить такую систему в наши учебные заведения,

– резюмировал министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев.

Электронную версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино, концертные залы. Кроме того, обучающиеся смогут проходить по ним в учебные заведения.

При этом электронные студенческие не отменят обычные. Учащиеся смогут пользоваться любыми из них по собственному желанию.

Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.

//Фото: https://t.me/s/government_rus