Выращенных в Карелии мидий будут подавать в ресторанах России

Компания «Северная мидия» реализует инвестпроект по созданию крупнейшей в России фермы по выращиванию мидий на Беломорском побережье. Инвестор подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и стал сотым резидентом Арктической зоны, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

«Выращивать аквакультуру в индустриальных масштабах предприятие будет в целях прямых поставок мидии, рыбы и морских водорослей из североводных глубин в рестораны Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России»,

- сообщили в правительстве региона.

Общая площадь водных участков в Лоухском районе, предназначенных для этих целей, займет около 267 га. В хозяйстве рассчитывают ежегодно собирать 225 тонн урожая. Для этого резидент Арктической зоны создаст производственные мощности для фасовки, глубокой заморозки и хранения готовой продукции.

По словам гендиректора ООО «Северная мидия» Андрея Кячина, истории создания мидиевой фермы на Белом море более полувека. Научные эксперименты по выращиванию в Белом и Баренцевом морях мидий начались в 1970 году. На Белом море впервые был достигнут успех в создании подводных ферм. (фото пресс-центр правительства РК)