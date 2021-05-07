Выплату ко Дню Победы получили 32 тысячи ветеранов

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.

ПФР отчитался о завершении кампании по выплате средств. По информации ведомства, деньги получили 32,8 тысячи ветеранов, проживающие в России, Эстонии, Латвии и Литве.

Отмечается, что всем ветеранам деньги были беззаявительно доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников ВОВ - 42 тысячи рублей, у инвалидов ВОВ - 32,6 тысячи рублей), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тысячи рублей) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тысяча рублей). Фото goodfon.ru