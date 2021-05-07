Россияне назвали профессии с несправедливо низкими зарплатами

Россияне перечислили профессии, представители которых получают, по их мнению, слишком мало. Результаты соцопроса приводит РБК.

Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые. О том, что их зарплата незаслуженно маленькая, заявили 64 процента, 58 и 36 процентов опрошенных соответственно. Россияне полагают, что педагоги должны получать в среднем 120 700 рублей в месяц, медики - 122 800 рублей, научные работники - 130 800 рублей.

Треть опрошенных заявили, что несправедливо маленькую зарплату получают спасатели и пожарные. Около четверти респондентов назвали шахтеров и инженеров. Еще 22 процента отметили низкие зарплаты разнорабочих. При этом, как следует из результатов исследования, самую высокую зарплату россияне предлагают платить шахтерам - 134 600 рублей в месяц.

Кроме того, россияне назвали получающими незаслуженно маленькие деньги продавцов, грузчиков, слесарей, водителей, электриков, строителей и механиков. О том, что повышения зарплаты достойны чиновники, заявил лишь 1 процент опрошенных. Фото grodno.in