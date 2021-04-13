Вынесен приговор женщине, устроившей смертельный пожар в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор 24-летней женщине, которая обвинялась в поджоге дома на улице Краснодонцев, в результате чего погибла пенсионерка, жившая там, а еще несколько семей остались без крыши над головой. Об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 января 2020 года. По данным надзорного ведомства, молодая горожанка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила отомстить соседям по подъезду, в котором она жила. Женщина нервно отреагировала на то, что другие жильцы подъезда вызвали полицию, которая задержала ее сожителя за то, что за день до этого он поджег стоявшую в подъезде коляску. Решив отомстить за своего мужчину, девушка сама подожгла ту самую коляску. Огонь быстро перекинулся на деревянные конструкции и охватил все здание.

Суд решил, что подсудимая прекрасно понимала, что ночью жильцы дома спят и не смогут своевременно отреагировать на огненное ЧП. К тому же огонь отрезал единственный выход из дома через подъезд.

После возгорания люди были вынуждены выпрыгивать из окон вместе с маленькими детьми, чтобы спастись. Одна из женщин, проживавших в доме - 60-летняя пенсионерка - выбраться не смогла и погибла.

В результате действий злодейки мэрии города и жильцам сгоревших квартир был нанесен ущерб на сумму более 9 миллионов рублей.

В суде обвиняемая признала свою вину частично, заявив, что хотела сжечь только коляску. В итоге Верховный суд Карелии назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима с одним годом ограничения свободы. Женщина должна будет также возместить весь нанесенный материальный ущерб, а также заплатить миллион рублей дочери погибшей горожанки в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что подсудимой может грозить до 20 лет лишения свободы.