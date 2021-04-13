В Петрозаводске подруга хозяйки украла дорогущий телефон у ее сожителя

В полицию Петрозаводска обратился 33-летний мужчина и заявил о хищении телефона стоимостью более 14 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что они с гражданской женой устроили дома вечеринку и пригласили знакомых. Перепив, хозяин заснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу телефона.

Полицейские установили, что к преступлению причастна 23-летняя подруга сожительницы потерпевшего. По версии следствия, она похитила гаджет и сбыла его. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Фто с сайта hsto.org