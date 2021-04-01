Вынесен приговор убийце 17-летней девушки в Карелии

1 апреля Суоярвский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве 17-летней девушки в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. История получила большой общественный резонанс.

Преступление было совершено 22 мая 2020 года. Следователи установили, что в одной из квартир в Суоярви подозреваемый напал на знакомую девушку и причинил ей множественные колото-резаные повреждения. Пострадавшая скончалась на месте. После убийства мужчина спрятал труп девушки в подвале дома, где он и был обнаружен.

Погибшую нашли не сразу. Несколько дней ее искали по всему городу.

В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью признал свою вину. В то же время, на суде он отказался от данных ранее показаний, заявив, что девушку убил другой человек.

Тем не менее, государственный обвинитель предоставил достаточное количество доказательств того, что убийство было совершено именно подсудимым.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить матери и малолетней сестре погибшей девушки полтора миллиона рублей в виде компенсации морального вреда и покрыть расходы, связанные с похоронами убитой.

Кроме того, суд дополнительно назначил подсудимому принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. Фото newkuban.ru