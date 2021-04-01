В Карелии предприниматель незаконно получил пособие по безработице

Полиция заинтересовалась 30-летним жителем Прионежского района, который в декабре 2019 года обратился в Центр занятости за пособием по безработице.

По сообщению прокуратуры, мужчина с 2016 года является индивидуальным предпринимателем и имеет регулярные доходы от коммерческой деятельности. При обращении в Центр занятости мужчина, как считают в надзорном органе, скрыл статус ИП. Вдобавок, он не сообщил о непогашенной судимости, что также является препятствием для признания человека безработным. В результате с декабря 2019 по сентябрь 2020 года мужчина незаконно получил из бюджета более 28 тысяч рублей.

Прокуратура усмотрела в действиях жителя Карелии признаки мошенничества при получении выплат. Материалы прокурорской проверки поступили в МВД. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело. (фото plusworld.ru)